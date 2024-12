La compagnie aérienne Japan Airlines subit une cyberattaque qui occasionne des vols retardés

La compagnie aérienne Japan Airlines a déclaré avoir été victime d’une cyberattaque qui a occasionné des retards de vols. Elle avait d’abord interrompu ses ventes de billets pour le reste de la journée, avant de finalement les proposer à nouveau.

Japan Airlines (JAL) a fait état sur le réseau social X (ex-Twitter) d’une « défaillance » de son système informatique depuis 7h24 au Japon pouvant « potentiellement affecter les opérations des vols nationaux et internationaux ». « La cause de la panne a été identifiée et traitée (…) Nous vérifions actuellement l’état de rétablissement du système », a-t-elle ajouté plus tard. Les ventes de billets ont été interrompues pour les vols nationaux et internationaux, et ce pendant quelques heures. Selon l’agence de presse Kyodo, au moins 14 vols intérieurs ont subi des retards allant jusqu’à une heure et des vols internationaux ont également été affectés.

Il s’agit de la dernière cyberattaque en date contre des entreprises et agences japonaises. L’agence spatiale japonaise (Jaxa) avait annoncé avoir subi fin 2023 des accès non autorisés, admettant que la sécurité d’une partie de ses données avait été compromise.

En juillet de la même année, le port de Nagoya, le plus important de l’archipel en matière de trafic, avait été paralysé par une attaque par ransomware, qui avait été attribuée au groupe de pirates LockBit.

Et l’agence japonaise chargée de la cybersécurité (NISC) avait elle-même subi une infiltration par des hackers pendant une période qui a pu atteindre neuf mois, selon des médias.

Plus récemment, le très populaire site japonais de partage de vidéos Niconico a dû suspendre temporairement ses services en juin dernier en raison d’une cyberattaque à grande échelle, avait déclaré son opérateur.