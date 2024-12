Joyeux Noël à tous !

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures d’un des grands moments de fraternité et de solidarité de l’année, enfin, quand les familles ne se déchirent pas autour de la traditionnelle dinde de Noël. C’est dans un contexte tout de même assez particulier que se déroulera cette journée de festivité et de réveillon, car c’est peu dire que l’environnement a tout de la dystopie en marche : un entrepreneur-tech milliardaire tout puissant dans la première puissance économique mondiale, des drones/orbes qui font devenir fous les habitants du New-Jersey et pour lesquels le FBI ainsi que le Pentagone ne trouvent aucune explication, des IA tellement performantes que le film Her semble déjà presque daté, des robots humanoïdes toujours plus sophistiqués, mais aussi une sale ambiance de polarisation idéologique qui salit tous les débats. On aurait pu penser que cette grande explosion des possibles trouverait son pendant dans le secteur de la tech grand public, mais c’est loin d’être le cas tant les annonces ronronnent de toute part.

Certes, les appareils sont toujours plus matures, mais la tendance est aussi aux augmentations tarifaires tout azimut qui privent de plus en plus de monde de l’accès aux technologies de pointe. Arrêtons donc là ce bilan annuel peu flatteur, car ce soir c’est réveillon, et cette année sans doute plus encore que l’année précédente, il faudra bien jouer le jeu de cette période au bon goût d’enfance et d’émerveillement un peu forcé, et penser aussi à tous ceux qui sont coincés dans la panade de la vie pour milles et unes raisons. Alors, que vous ayez ou pas des produits Apple sous le sapin, que votre quotidien soit triste ou satisfaisant, que vous soyez malade ou bien portant, recevez de la part de toute la rédaction de KultureGeek un immense et tonitruant JOYEUX NOËL !!!