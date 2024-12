Les routeurs de TP-Link risquent d’être bannis aux États-Unis

Les États-Unis envisagent de bannir les routeurs de TP-Link en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale, notamment à cause de leurs liens répétés avec des cyberattaques chinoises.

Selon le Wall Street Journal, les départements du Commerce, de la Défense et de la Justice ont lancé des enquêtes sur l’entreprise, qui aurait même été assignée à comparaître par le département du Commerce.

TP-Link détient environ 65% du marché des routeurs aux États-Unis pour les foyers et les petites entreprises. Ses produits sont également utilisés par le ministère de la Défense et d’autres agences fédérales. Cette position dominante sur le marché est en partie due au prix bas de ses routeurs. Cependant, des enquêtes sont en cours pour déterminer si TP-Link vend ses produits à perte, ce qui pourrait violer les lois antitrust.

Le Wall Street Journal rapporte également que TP-Link néglige régulièrement les failles de sécurité signalées dans ses routeurs. En octobre dernier, Microsoft a révélé qu’une série d’appareils réseaux compromis, principalement fabriqués par TP-Link, étaient visés par une campagne de piratage liée au gouvernement chinois.

De son côté, TP-Link a réagi par la voix d’une porte-parole de sa filiale californienne, soulignant que l’entreprise évalue les risques de sécurité potentiels et prend des mesures pour résoudre les vulnérabilités identifiées. « Nous nous réjouissons de toute occasion de nous engager avec le gouvernement américain pour démontrer que nos pratiques en matière de sécurité sont pleinement conformes aux normes de sécurité du secteur, et pour démontrer notre engagement continu envers le marché américain, les consommateurs américains, et la prise en compte des risques pour la sécurité nationale des États-Unis ».

Si une interdiction de vente se concrétise, elle pourrait entrer en vigueur dès l’année prochaine, sous l’administration Trump.