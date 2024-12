LG arrête la production de lecteurs Blu-ray

LG a annoncé l’arrêt de la production de tous ses lecteurs Blu-ray, y compris ses modèles UBK80 et UBK90, qui supportent la 4K. Cette décision survient après que d’autres fabricants, tels qu’Oppo et Samsung, ont déjà abandonné ce marché ces dernières années.

C’est la fin pour les lecteurs Blu-ray de LG

Bien que le stock restant soit encore disponible, LG n’a pas prévu de relancer la production de ses lecteurs Blu-ray.

Le Blu-ray UHD, qui permet une définition de 3 840 x 2 160 pixels, se distingue du Blu-ray classique, limité au Full HD de 1 920 x 1 080 pixels. Lancés en 2018, les UBK80 et UBK90 étaient parmi les derniers modèles à offrir cette technologie. Leur retrait n’est toutefois pas une surprise, compte tenu de la tendance générale à l’abandon des lecteurs Blu-ray 4K par les grandes marques.

Il est toutefois important de noter que LG laisse la porte ouverte à un éventuel retour dans ce secteur si la demande venait à se raviver, comme l’a précisé la société coréenne à FlatpanelsHD. En attendant, des alternatives existent, comme le lecteur Magnetar UDP800, qui prend en charge les Blu-ray 4K tout en offrant des fonctions audio haut de gamme (Dolby Atmos et DTS:X). Il y a aussi des modèles intéressants chez Panasonic. Par ailleurs, les consoles telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X peuvent lire les Blu-ray 4K. Attention toutefois, les deux consoles ne gèrent pas le Dolby Vision pour les films sur disques ; Sony et Microsoft le réservent aux plateformes de streaming.

En somme, l’arrêt de la production des lecteurs Blu-ray 4K par LG reflète une tendance plus large du marché, où le streaming domine de plus en plus et où les supports physiques deviennent obsolètes pour une grande partie des utilisateurs.