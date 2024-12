Mammographies : l’IA permet d’améliorer le dépistage du cancer du sein

Un programme américain de dépistage du cancer du sein utilisant l’IA dans l’analyse des mammographies a montré des résultats prometteurs : les femmes ayant opté pour des examens améliorés par l’IA étaient 21 % plus susceptibles de voir leur cancer détecté par rapport aux méthodes traditionnelles. DeepHealth, une entreprise d’IA appartenant à RadNet, a présenté ses résultats lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA). 747 604 femmes ont participé à l’étude pendant un an, et les taux de détection du cancer étaient 43 % plus élevés pour celles qui étaient inscrites au programme par rapport à celles qui ne l’étaient pas.

A noter cependant que 22 % de l’augmentation de ces taux de détection peuvent être attribués au fait que les femmes à haut risque étaient plus susceptibles de s’inscrire au programme de test. Le pourcentage restant (la plus grosse part en somme) est cependant à coup sûr liée à l’impact de l’IA, qui a notifié à bon escient des batteries d’imageries mammaires supplémentaires. Malgré ces résultats plus qu’encourageants, les chercheurs soulignent que les conclusions ne sont pas encore définitives et insistent sur la nécessité d’essais contrôlés randomisés afin d’évaluer avec précision le rôle et les bénéfices de l’IA dans le dépistage mammographique.