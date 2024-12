Uber lance son premier service international de Robotaxis à Abu Dhabi

Il est temps de voir au delà des frontières américaines : Uber vient de lancer à Abu Dhabi son service de robotaxis en partenariat avec WeRide à Abu Dhabi. C’est la première fois que la startup propose ses services de véhicules autonomes en dehors des États-Unis. Les dubaïotes utilisateurs d’Uber peuvent désormais réserver un véhicule autonome WeRide, avec des tarifs équivalents à ceux des options UberX et Uber Comfort. Dans un premier temps, des conducteurs « de sécurité » seront présents dans les véhicules, mais Uber et WeRide prévoient de proposer des robotaxi entièrement autonomes (et donc sans chauffeurs ) d’ici 2025. Pour rappel, WeRide est une startup basée à Guangzhou, qui détient des permis pour des véhicules autonomes sur route dans plusieurs pays, notamment les Émirats arabes unis, Singapour, la Chine et les États-Unis.

Les véhicules de WeRide sont opérationnels à Abu Dhabi depuis la mi-2023 et étaient auparavant accessibles via l’application TXAI. La collaboration entre les deux sociétés poursuite les nouveaux objectifs stratégiques d’Uber, qui depuis 2020 cherche à devenir une plateforme mondiale pour les opérateurs de véhicules autonomes. En plus de WeRide, Uber collabore avec des entreprises comme Cruise, Waymo et Motional pour son service de robotaxi, mais aussi avec Serve et Nuro pour sa flotte de robots de livraison.