Pirates des Caraïbes : vers un retour de Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow ?

Pour Johnny Depp, cette fin d’année 2024 commence à prendre des airs de revanche sur Hollywood. On apprenait il y a quelques jours que le réalisateur Tim Burton n’écartait pas la possibilité de refaire un film avec son acteur le plus iconique (interprète notamment d’Edward aux mains d’argent, Charlie et la Chocolaterie etc.), et c’est désormais un autre verrou qui semble sur le point de sauter. Le site Variety nous informe en effet que Jerry Bruckheimer plancherait sur deux films tirés de la célèbre franchise Pirates des Caraïbes, l’un avec un casting majoritairement féminin et l’autre basé sur un scénario avec Jack Sparrow en vedette !

Disney ne serait pas frontalement opposé à ce projet, qui financièrement s’annonce déjà comme un énorme « banger » au vu de la popularité encore très forte de l’acteur malgré ses deux procès pour violences conjugales contre l’actrice Amber Heard. Variety précise cependant que ni le réalisateur ni Disney n’ont encore entamé de discussions avec l’acteur américain, sachant que ce dernier avait déjà indiqué qu’il ne souhaitait pas renouer avec la franchise. « Rien ne serait exclu » néanmoins à ce stade affirme une source proche du dossier, ce qui en langage moins diplomatique semble indiquer que la firme aux grandes oreilles ne considérerait plus Johnny Depp comme un paria. Un premier pas donc.