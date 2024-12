Tim Burton n’est pas contre un retour de Johnny Depp dans l’un de ses prochains films

Sleepy Hollow, Edward aux Mains d’Argent, Alice aux Pays des Merveilles, Ed Wood, Dark Shadows, Charlie et le Chocolaterie, Sweeney Todd – Le Diabolique Barbier de Fleet Street, Les Noces Funèbres, on ne compte plus les films de Tim Burton avec Johnny Depp en vedette. On peut même considérer que Depp est l’acteur emblématique de Tim Burton, même si depuis la triste « affaire Amber Heard » les relations entre les deux hommes s’étaient quelque peu distendues.

Évincé des franchises Pirates des Caraïbes et Les Animaux Fantastiques, persona non gratta d’une bonne partie du microcosme d’Hollywood, Johnny Depp a tout de même refait surface depuis quelques années, et un retour chez Burton semble même désormais possible ! Interrogé à ce sujet au Festival International du Film de Marrakech, le réalisateur américain a cette fois clairement laissé la porte ouverte : « Je suis sûr qu’il y en aura une (d’opportunité de travailler avec Depp, Ndlr). Je ne me dis jamais que je vais utiliser tel ou tel acteur. Je dois généralement me baser sur le projet sur lequel je travaille. C’est ça le cinéma. C’est une question de collaboration et de partage d’idées avec des gens qui vous entourent”.

Il faudra en tout cas une idée neuve en terme de scénario, Burton préférant d’emblée écarter tout projet de suite et jugeant que ces précédents films sont « des propositions uniques ». Quoique l’on puisse penser de l’homme Depp, l’acteur est devenu une icône de la geek culture, ayant collé son nom à nombre de films de genre dont beaucoup sont devenus cultes (Freddy les Griffes de la Nuit, Edward aux mains d’argent, Charlie et la Chocolaterie, Pirates des Caraïbes, L’Étrange Noël de Mr Jack pour ne citer que ceux là).