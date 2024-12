La PS5 ajoute le son de démarrage de la PlayStation 1 + les thèmes des PS1, PS2, PS3, PS4 et 30e anniversaire

Sony vient célébrer les 30 ans de PlayStation en proposant une nouveauté sur la PS5. Les joueurs peuvent maintenant mettre le célèbre son de démarrage de la PlayStation 1. Ils peuvent également choisir les thèmes des autres consoles.

Pour une durée limitée, les joueurs peuvent personnaliser l’interface utilisateur de leur PS5 à l’aide de thèmes issus du passé de PlayStation. Choisissez un thème parmi les quatre consoles PlayStation précédentes et un thème spécial 30e anniversaire.

Voici ce qu’indique la PS5 au démarrage :

Une fois au niveau de la configuration des thèmes, plusieurs options s’offrent à vous. Il ne vous reste plus qu’à choisir la génération que vous préférez. Et si vous souhaitez rester sur le thème standard de la PlayStation 5, alors vous devez simplement sélectionner « Désactivé » au niveau du réglage.

a new PS5 update has brought back the original PS1 boot up screen and sounds to celebrate 30 years of PlayStation. You can also customize the home screen with sounds and designs from a variety of different PlayStation console generations pic.twitter.com/kMl7DjbfNL

— Tom Warren (@tomwarren) December 2, 2024