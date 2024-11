La Guerre des Rohirrim (Le Seigneur des Anneaux) : le film d’animation dévoile son casting voix et de nouvelles séquences

C’est assez incroyable de se dire que d’ici quelques semaines à peine, un nouveau film tiré de l’univers créé par Tolkien sera visible dans les salles de cinéma. Produit par New Line Cinema et réalisé par Kenji Kamiyama, la Guerre des Rohirrim est un film d’animation dont le style rappelle les meilleurs animés japonais, un mélange des genres qui fonctionne pourtant à merveille si l’on s’en tient aux premières images diffusées. Pour rappel ou pour information si vous n’avez jamais plongé dans le lore de Tolkien, la guerre des Rohirrim se déroule 183 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours et raconte l’histoire de Helm Mainmarteau, un roi légendaire du Rohan qui doit se défendre contre une armée de Dunlendings dirigée par son chef cruel, Wulf. C’est donc bien l’origine de la forteresse du gouffre de Helm qui nous sera ici contée.

New Line vient de diffuser une vidéo dévoilant les coulisses de la réalisation du métrage, et plus précisément son casting voix : Brian Cox prête sa voix à Helm, Gaia Wise incarne Héra, et Luke Pasqualino donne vie à Wulf. On retrouve aussi Miranda Otto, qui reprend son rôle d’Éowyn comme narratrice du film, ainsi que le tandem Dominic Monaghan et Billy Boyd, que le grand public connait déjà sous les traits de Merry et Pippin. Là encore, les deux acteurs devraient faire les voix des personnages qu’ils interprétaient déjà dans la trilogie de Peter Jackson. Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim sera visible en salles en versions originale sous-titrée le 11 décembre prochain.