La Bagnole électrique devrait séduire les utilisateurs sans permis

La Bagnole (ça ne s’invente pas), un véhicule électrique conçu et fabriqué part une startup française, entend séduire en misant sur un design minimaliste et surtout une praticité exemplaire. Conçu par le français Kilow, ce quadricycle motorisé léger offre deux places confortables et un espace de chargement personnalisable à l’infini (et réfrigéré s’il le faut), tout en affichant un poids plume de 350 kilos et des dimensions extrêmement compactes (2,82 m de long, 1,43 m de large, 1,50 m de haut). Son châssis en acier et sa carrosserie en aluminium renforcé de plastique allient robustesse et légèreté. Disponible en deux versions, l’une accessible dès 14 ans sans permis (vitesse maximale de 45 km/h, autonomie de 70 km), et la seconde nécessitant un permis B (vitesse maximale de 80 km/h, autonomie de 140 km), La Bagnole s’adresse à un large public, des jeunes conducteurs aux adultes, et devrait facilement trouver sa place dans les centres urbains.

Proposée à partir de 9 990 euros hors options, et déclinée en trois coloris (blanc, ocre, turquoise), La Bagnole reflète la devise de Kilow : « moins c’est mieux ». Avec un délai de livraison estimé à 12 mois, ce modèle pratique et économique devrait contribuer à populariser davantage les véhicules électriques en France, dans un marché des quadricycles en plein essor.