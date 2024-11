🔥 [#BlackFridayWeek] jusqu’à -40% de réduction chez UGREEN : batteries, chargeurs, Hub,..

Pendant la semaine du Black Friday, UGREEN, spécialiste des accessoires technologiques, propose des réductions importantes sur une large sélection de produits. Chargeurs, câbles USB-C et autres accessoires bénéficient d’une remise minimale de 15%. Voici notre sélection de produits phares en promotion :

Chargeur à induction pliable MagFlow 2 en 1 Qi2 compatible MagSafe

Le UGREEN MagFlow 2 en 1 Qi2 est un chargeur sans fil polyvalent conçu pour recharger simultanément un iPhone et des AirPods. Certifié Qi2, il offre une charge rapide jusqu’à 15W pour les iPhones compatibles et un design pliable idéal pour une utilisation à domicile ou en déplacement. Grâce à ses protections intégrées contre les surtensions et les surchauffes, il garantit une charge sécurisée et efficace de vos appareils.

Disponible à 33,82€ sur Amazon.

Chargeur Nexode 65W Power Delivery avec technologie GaN II

Le chargeur Nexode 65W GaN II est doté de 3 ports USB (2 USB-C + 1 USB-A) et prend en charge plusieurs protocoles de charge tels que Power Delivery 3.0, PPS, et Quick Charge 4+/3.0. Avec une puissance maximale de 65W, il peut charger rapidement un MacBook Pro 13 pouces ou d’autres appareils connectés. La puissance est intelligemment répartie entre les ports pour des charges simultanées optimisées.

Proposé actuellement à 23,99€ au lieu de 39,99€.

Batterie externe magnétique sans fil 10000mAh

La UGREEN Batterie Externe Magnétique 10000mAh est idéale pour les utilisateurs d’iPhone. Avec une autonomie permettant jusqu’à deux recharges complètes et une fixation magnétique stable, elle offre une charge sans fil pratique. Elle dispose également d’un port USB-C pour une charge rapide filaire de 20W.

Disponible à 29,99€ au lieu de 49,99€ sur Amazon.

Hub USB-C Revodok Pro 106 (6 en 1)

Le Hub USB-C Revodok Pro 106 est doté de ports HDMI 4K, USB-C (10Gbps), USB-A (10Gbps), et un port de charge PD 100W. Compact et polyvalent, il s’adapte parfaitement à un MacBook ou une tablette.

Disponible à 13,99€ au lieu de 19,99€.

Boîtier M.2 SSD NVMe USB 3.2 Gen 2

Le Boîtier SSD M.2 NVMe USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) est une solution pratique et rapide pour transformer un SSD M.2 en stockage externe. Parfait pour sauvegarder ou transporter vos fichiers.

Disponible à 17,49€ au lieu de 24,99€.

[Sponso]