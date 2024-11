dAIsy : cette IA fait devenir fous les démarcheurs téléphoniques

En voilà une idée à la fois utile, insolite et drôle de surcroit : la société britannique Virgin Media O2 a mis au point une solution pour le moins originale afin de lutter contre les arnaqueurs téléphoniques en créant « dAIsy », qui est en quelque sorte une grand-mère virtuelle alimentée par l’intelligence artificielle. Développée avec l’aide de l’expert en « scambaiting » Jim Browning, dAIsy simule une personne âgée vulnérable qui faire perdre un temps précieux aux arnaqueurs et aux démarcheurs insistants. Avec sa voix bienveillante et ses histoires interminables sur ses petits-enfants ou son chat, dAIsy a été conçue pour faire littéralement devenir fous ses interlocuteurs mal intentionnés, allant jusqu’à leur donner de fausses informations bancaires. Résultat, certains arnaqueurs restent en ligne plus de 40 minutes sans se rendre compte de la supercherie.

Cette méthode inédite non seulement protège des personnes potentiellement vulnérables, mais permet aussi de récolter des informations sur les tactiques des arnaqueurs, informations qui seront particulièrement utiles par la suite pour sensibiliser le public. Même si les arnaqueurs/démarcheurs finiront sans doute par trouver des moyens d’éviter dAIsy, Virgin Media O2 pourrait cependant déployer davantage de seniors virtuels afin de réduire la rentabilité de ces escroqueries. L’initiative arrive à point nommé alors que le Sénat français a voté il y a peu une loi contre le démarchage téléphonique (dont l’efficacité est toute relative, votre serviteur peut en témoigner), laissant espérer qu’une version française de dAIsy voit le jour afin de renforcer le train de mesures déjà déployées.