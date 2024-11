HBO confirme qu’un film Game of Thrones est sur le grill

Ce qui n’était encore qu’une fuite il y a quelques jours (certes relayée par le très sérieux Hollywood Reporter) est désormais une information officielle : HBO vient de confirmer par la voix de Casey Bloys, le directeur de HBO et de Max, qu’un film Games of Thrones était bien sur le grill : « Quand nous annonçons chez HBO que nous développons telle ou telle histoire, gardez à l’esprit qu’elle est seulement en développement. Nous avons deux séries en ce moment dans le monde de Game of Thrones. Je pense que le film suit cette même idée”.

Pour autant le projet n’en serait qu’à ses balbutiements, aucune trame n’ayant encore été dégagée pour le métrage, sans même parler d’un scénario : « Je pense que cela pourrait être amusant et intéressant. » poursuit Bloys « C’est le but du développement : y a-t-il une histoire qui mérite d’être présentée au cinéma et dans un grand spectacle ? Pourquoi pas ! Je ne considère pas forcément cela sous l’angle d’un coup financier. Je me dis seulement que ça pourrait faire un film amusant et important. Je pense qu’il y a du potentiel pour ça” L’aveu d’une absence de scénario tranche avec les fuites précédentes sur le film, qui annonçaient une trame basée sur l’histoire de Ser Duncan, un individu se faisant passer pour le chevalier dont il était l’écuyer. A priori, si ce pitch de départ a pu un temps être évoqué chez HBO, les choses seraient aujourd’hui nettement plus floues donc…