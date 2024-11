🔥 Roborock dévoile ses offres #BlackFriday sur ses robots aspirateurs S8 et S7 Max Ultra

Le Black Friday est arrivé, et Roborock marque le coup avec des promotions inédites sur ses robots aspirateurs haut de gamme. Le modèle phare S8, initialement proposé à un prix compétitif, est désormais disponible à un tarif spécial Black Friday, offrant une réduction substantielle. Avec sa puissance d’aspiration maximale et sa fonction de nettoyage avancée, il vient à bout de toutes les taches tenaces.

S7 Max Ultra : l’excellence du nettoyage automatisé

Offre exclusive Black Friday : bénéficiez d’une réduction significative sur le S7 Max Ultra à 619€ au lieu de 739€ sur Amazon + 40€ avec le code ROBOROCK2024



Le Roborock S7 Max Ultra est un robot aspirateur tout-en-un qui ne se contente pas de ramasser la poussière et les poils d’animaux : il élimine également les taches les plus récalcitrantes grâce à son système de nettoyage avancé. Il reconnaît automatiquement les différents types de sols et soulève la serpillière sur les tapis pour éviter de les mouiller, garantissant ainsi que vos surfaces restent toujours impeccables.

Sa station de base tout-en-un, l’Auto Empty Wash Fill Dock, automatise entièrement le processus : elle vide le bac à poussière, lave et sèche la serpillière, et remplit le réservoir d’eau. Vous n’avez plus à vous soucier des chiffons sales ou de la saleté accumulée dans la station. Tout est pensé pour vous offrir une tranquillité d’esprit maximale et vous libérer des tâches ménagères quotidiennes.

Avec l’application mobile, contrôlez facilement le S7 Max Ultra. Programmez des nettoyages à des heures spécifiques, définissez des routines personnalisées ou délimitez des zones à éviter, comme la salle de jeux des enfants ou le bureau. Tout est sous votre contrôle, où que vous soyez.

Le robot aspirateur S8 : pour une propreté impeccable au quotidien

Profitez d’une offre spéciale Black Friday sur le Roborock S8 à 359€ seulement au lieu de 739€ sur Amazon

Le Roborock S8 Signature offre des performances d’aspiration exceptionnelles grâce à son moteur puissant délivrant jusqu’à 6 000 Pa de puissance d’aspiration. Il élimine rapidement la poussière, les poils d’animaux et autres saletés des sols durs et des tapis. Équipé de deux brosses en caoutchouc sans poils, il balaye efficacement les débris tout en réduisant l’enchevêtrement des cheveux, vous évitant ainsi un entretien fréquent des brosses.

Sa fonction de lavage est tout aussi impressionnante : le système VibraRise utilise une serpillière vibrante à haute fréquence qui frotte le sol jusqu’à 3 000 fois par minute, éliminant les saletés tenaces sur les carreaux de cuisine et les parquets du salon. De plus, la serpillière se soulève automatiquement lorsqu’elle détecte un tapis, évitant ainsi de mouiller les surfaces non souhaitées.

Le S8 se distingue également par sa technologie avancée d’évitement d’obstacles en 3D, connue sous le nom de Reactive 3D. Il détecte aisément les obstacles tels que les câbles, les chaussures, les jouets ou les animaux de compagnie, évitant ainsi les collisions et les blocages. Grâce à la navigation laser LiDAR, il cartographie votre domicile avec précision, planifie le parcours de nettoyage le plus efficace et démarre rapidement sa mission.

De plus, vous pouvez personnaliser son utilisation via l’application mobile Roborock en définissant des zones de nettoyage spécifiques ou des zones interdites. Connectez-le à des assistants vocaux tels qu’Alexa ou Google Assistant pour le contrôler par la voix avec des commandes comme « Alexa, nettoie le salon » ou créez vos propres instructions personnalisées.

Ne manquez pas ces offres exclusives du Black Friday

Roborock propose des réductions inédites sur ses modèles phares S8 et S7 Max Ultra, avec des remises immédiates substantielles. C’est le moment idéal pour investir dans un robot aspirateur performant tout en réalisant des économies considérables. Profitez-en dès maintenant, ces offres sont limitées dans le temps !

👉Profiter de la promo Black Friday sur le Roborock S7 Max Ultra

👉Profiter de la promo Black Friday sur le Roborock S8

[Sponso]