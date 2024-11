Disney+ : on connait le nom du programme le plus visionné (et c’est une surprise)

Même si l’on a le droit d’être très circonspect concernant la qualité des créations récentes de Disney, personne ne peut prétendre que la firme aux grandes oreilles n’a pas produit un grand nombre de chef-d’œuvres du 7ème art et de l’animation, surtout avant les années 2000. Pourtant, ce n’est pas l’un de ces grands classiques qui a connu le plus de succès sur la plateforme Disney+. Bloomberg rapporte en effet que le film d’animation Vaiana (Moana en version originale) est devenu le programme le plus diffusé depuis le lancement de Disney+ au mois de novembre 2019. Vaiana a même été l’un des quatre longs métrages les plus regardés sur toutes les plateformes de streaming au cours des cinq dernières années. En 2024, Vaiana est resté dans le top 10 des films diffusés chaque mois sans oublier que le film avait enregistré 687,2 millions de dollars de recettes au box-office lors de sa sortie en salles.

Dans le détail, Vaiana a cumulé 80 milliards de minutes de visionnage, ce qui signifie à la louche que le film a été vu sur Disney+ près de 748 millions de fois !!! Avec cette performance mirifique en streaming, c’est peu dire que Vaiana 2 est prêt pour un nouveau carton. Les spécialistes du box-office prévoient déjà que le film réalisera 135 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord durant son week-end de lancement, bien soutenu par des préventes de billets record. Le CEO d’AMC, Adam Aron, a fait gonfler la hype en suggérant que le film pourrait même surpasser Inside Out 2 au box-office, et ce malgré la concurrence saisonnière de Wicked et de Gladiator II. Vaiana 2 sortira en salles le 27 novembre prochain.