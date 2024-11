La NASA n’avait pas prévu l’accélération en cours du réchauffement climatique

Chaque catastrophe climatique nous le rappelle : la Terre subit déjà les graves conséquences de la révolution industrielle et d’un réchauffement climatique causé principalement par l’activité humaine ces 150 dernières années. Les gaz à effet de serre ont augmenté de manière alarmante, entraînant une montée des températures qui pourrait atteindre par endroits +4 °C par rapport à 1850, menaçant ainsi l’ensemble de l’humanité à terme. Ce réchauffement s’accélère de façon inquiétante, et les scientifiques, à l’instar de Gavin Schmidt du NASA Goddard Institute, semblent pris de cours voire déconcertés par l’écart entre leurs prévisions initiales et les données réelles du terrain, une part de réchauffement semblant être d’origine inconnue : « Soit nous avons oublié un facteur de réchauffement important, ou alors nous avons sous-estimé la vitesse du réchauffement » déclare le directeur du NASA Goddard Institute.

Malgré des calculs et des simulations qui ont pris en compte des phénomènes tels qu’El Niño et l’activité solaire, les modèles climatiques actuels ne sont pas parvenus à expliquer complètement cette hausse inattendue des températures. Les scientifiques commencent malgré tout à prendre en compte cette accélération : une étude publiée récemment dans Science suggère que l’effet d’El Niño pourrait être plus fort que prévu, expliquant en partie les écarts constatés (El Niño aurait fait augmenter à lui seul la température du globe de quelques dixièmes de degrés depuis 1977). Les climatologues devront donc surveiller ce type d’évènement les prochaines années afin de vérifier si l’ampleur de ces phénomènes est exceptionnel ou si leurs modèles doivent être ajustés pour mieux comprendre et surtout anticiper la rapidité du réchauffement climatique.