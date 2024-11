Mozilla annonce le licenciement de 30% de son personnel

Après une première vague de licenciements au mois de février de cette année, la Mozilla Foundation vient de nouveau d’annoncer un plan social massif concernant 30 % de ses effectifs, et entraînant au passage la suppression de deux départements clés : celui dédié à la défense des droits des utilisateurs sur Internet et celui en charge de l’Internet libre. Brandon Borrman, directeur des communications chez Mozilla, a justifié cette décision par le besoin de « renforcer l’agilité et l’impact » de la fondation, une explication qui semble pour le moins assez vague. La fermeture de ces départements suscite évidemment des inquiétudes relatives à l’engagement de Mozilla envers ses valeurs fondamentales de transparence et de protection des droits en ligne.

Ces licenciements interviennent dans un contexte de difficultés financières persistantes pour Mozilla, qui n’est jamais parvenu à trouver un modèle économique réellement pérenne. Parce qu’il faut bien augmenter les recettes, la Fondation envisage désormais de développer des options payantes et d’introduire des publicités, ce qui pourrait être perçu comme un renoncement progressif à son idéal d’un Internet libre. Ce recentrage vers plus de rentabilité risque de fragiliser Mozilla et d’éroder la confiance d’une communauté principalement séduite par l’absence de pubs, de traçage et d’abonnements, et alors même que les enjeux liés à la vie privée et à la protection des droits sur Internet sont plus cruciaux que jamais.