Le légendaire illustrateur de fantasy Greg Hildebrandt est décédé à 85 ans

Les frères jumeaux Tim et Greg Hildebrandt ont marqué la culture populaire des années 80/90. Les deux artistes ont signé quelques unes des illustrations les plus emblématiques de ces dernières décennies. Depuis 2006 et la mort de Tim Hildebrandt, Greg avait délaissé la fantasy pour ne plus peindre que des pin-ups (on ne le lui reprochera pas), et désormais, les deux frères sont réunis au paradis des artistes puisque l’on vient d’apprendre que Greg Hildebrandt est décédé à l’âge canonique de 85 ans.

Greg Hildebrandt, c’est l’affiche iconique de Star Wars et d’autres illustrations que beaucoup connaissaient sans en connaitre l’auteur : Clash of the Titans, Barbarella , Frankenstein, Magic : The Gathering, Dungeons & Dragons, Le Seigneur des Anneaux, sans oublier des couvertures pour Amazing Stories, le magazine Heavy Metal ou bien encore l’album Mob Rules de Black Sabbath, la liste est sans fin.

Hildebrandt aura également illustré son propre livre, Greg Hildebrandt’s Favorite Fairy Tales, ainsi que des œuvres comme à Dracula, Robin des bois, Terry Brooks’ The Sword of Shannara, Alice in Wonderland, Peter Pan, Surprise de Peter Cottontail, Le Magicien d’Oz, Le Fantôme de l’Opéra ou bien encore des contes et nouvelles d’Edgar Allan Poe.