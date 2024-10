X : le chiffre d’affaires chute de 90% en Inde

Malgré les rodomontades d’Elon Musk, tout ne se passe pas si bien pour le réseau social X. Et en Inde, c’est carrément la catastrophe puisque le chiffre d’affaires dans le pays a dégringolé de 89,8% sur l’exercice fiscal clos en mars, ce qui représente un CA d’à peine 2,51 millions de dollars. Ces chiffres ne proviennent pas ici d’une projection d’analyste mais bien des données réglementaires fournies par X.

90% de revenus en moins, c’est énorme : sur l’exercice précédent, la firme avait enregistré 24,7 millions de dollars de chiffre d’affaires. Outre cette chute brutale des revenus, X a également réduit ses investissements dans le pays, à 2,2 millions de dollars, contre 20 millions de dollars un an auparavant. Les bénéfices suivent évidemment la même courbe, avec à peine 380 000 dollars d’engrangés sur la période (pour une population de plus d’un milliard d’habitants tout de même), contre 3,62 millions de dollars l’an passé. C’est extrêmement peu, mais au moins s’agit-il encore de gains et non de pertes.

Les mauvaises langues rappelleront qu’Elon Musk avait déclaré que l’Inde était un marché très important pour X, mais après tout, cela ne fait que confirmer qu’entre les propos de Musk et la réalité toute nue, il y a souvent un écart proportionnel à l’intensité des mots employés. L’entrepreneur multicartes avait aussi déclaré que l’Inde tait le troisième plus grand marché pour X. Au vu des chiffres, il vaudrait mieux espérer que ce ne soit pas vraiment le cas.

X n’a pas publiquement communiqué sur ces chiffres et encore moins fourni une explication à cette chute de chiffre d’affaires. Les annonceurs seraient-ils encore moins enclins à supporter X en Inde ? Les licenciements massifs peut-être ?