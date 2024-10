Rayman : Ubisoft annonce travailler sur un nouveau jeu

Ubisoft a confirmé qu’un nouveau jeu Rayman était en développement. Le studio travaille avec Michel Ancel, le papa des jeux Rayman.

Dans une déclaration transmise à Kotaku, Ubisoft a déclaré :

Nous sommes heureux de confirmer qu’Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ont récemment entamé une phase d’exploration sur la marque Rayman. Le projet en est encore à ses débuts et nous partagerons plus de détails ultérieurement.

La déclaration d’Ubisoft fait suite à un article d’Insider-Gaming indiquant que l’équipe de Prince of Persia: The Lost Crown chez Ubisoft avait été transférée pour travailler sur Beyond Good and Evil 2, le prochain Ghost Recon et un remake de Rayman qui n’a pas encore été annoncé et qui a pour nom de code Projet Steambot. Il avait également été annoncé que Michel Ancel serait de la partie et Ubisoft a depuis confirmé cette information : « En tant que créateur de la marque Rayman, Michel Ancel est consulté pour assurer la cohérence de l’univers ».

Plus d’une décennie s’est écoulée depuis la sortie du dernier jeu de la série, Rayman Legends en 2013. Rayman est un jeu de plateforme historique dont l’histoire remonte à 1995. La franchise est apparue sur de nombreuses plateformes, allant de l’Atari Jaguar et Sega Saturn à la Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Une édition de définition de Rayman Legends est sortie en 2017.