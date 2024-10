L’US Space Force surveille les débris orbitaux du satellite de communication Intelsat 33e

Un satellite de communication, Intelsat 33e, s’est désintégré en orbite géostationnaire samedi 19 octobre après une défaillance inattendue, générant ainsi des débris qui augmentent forcément le risque de collisions avec d’autres engins spatiaux. Intelsat a confirmé l’anomalie, indiquant dans la foulée que le satellite était probablement irrécupérable avant d’à nouveau indiquer que l’engin s’était brisé en plusieurs morceaux. L’U.S. Space Force a confirmé la désintégration de l’appareil et suit désormais une vingtaine de débris… qui ne seraient pas une menace pour le moment. A noter que la cause de la rupture du satellite pourrait être liée au système de propulsion.

Intelsat 33e a été lancé en 2016 et a commencé ses activités en 2017 dans le cadre du programme EpicNG d’Intelsat. Les deux satellites du programme ont malheureusement été confrontés à des problèmes, le premier satellite, Intelsat-29e, ayant déjà subi une défaillance en 2019. Avant l’incident qui a mis un terme à son existence, Intelsat 33e avait également rencontré des retards, sans oublier des soucis de propulsion qui ont réduit sa durée de vie de 3,5 ans, raccourcissant d’autant sa période opérationnelle initialement fixée à 15 ans.

Jonathan McDowell, un astrophysicien du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a comptabilisé pas moins de 16 événements de désintégration en orbite géostationnaire ou à proximité cette orbite. « Je pense que l’ensemble des quelque 16 événements de débris GEO (geostationary orbit) jusqu’à présent commence à rendre le risque de petits impacts de débris inquiétant pour les autres satellites », a écrit McDowell sur son compte X.

A noter qu’Intelsat 33e opérait dans la bande C, la bande KU (utilisée pour la télévision par satellite) ainsi que la bande Ka (Internet par satellite). La perte de ce satellite impacte l’Europe, l’Afrique et certaines zones de la région Asie-Pacifique.