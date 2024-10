La Chine transmet des signaux vidéo HD sur 1,2 km à l’aide de la technologie sans fil térahertz

Il est loin le temps où l’on pouvait légitimement accuser le secteur de la tech chinoise de « suivisme ». Désormais, l’Empire Céleste aligne les prouesses technologiques, notamment dans le domaine spatial (pour rappel, la Chine dispose de sa propre station spatiale). Le pays se distingue aussi dans les technologies réseau : tout récemment, des scientifiques chinois ont réalisé dans ce domaine une avancée majeure en réussissant à transmettre des signaux vidéo haute définition sur 1,2 km de distance à l’aide de la technologie sans fil térahertz.

Ce test, effectué à plus de 4.000 mètres d’altitude, marque un nouveau record dans la transmission à longue distance à une fréquence supérieure à 0,5 THz. Le transfert de données sans fil en térahertz offre une bande passante bien plus large que les systèmes actuels et pourrait préparer la voie à la 6G et aux communications spatiales (voire interplanétaires à plus long terme). Inutile de préciser que les services de streaming profiteraient aussi à plein de tels débits.

La percée chinoise repose sur l’utilisation de récepteurs térahertz supraconducteurs, qui permettent une transmission de données plus rapide tout en minimisant les pertes d’énergie. Plusieurs contraintes empêchent encore l’exploitation commerciale du sans fil térahertz comme la miniaturisation des composants et la réduction des coûts, mais la technologie ouvre clairement des perspectives prometteuses pour les futures générations de réseaux.