Jusqu’où peuvent aller les réflexes humains ? En voyant Michael Artiaga jouer à Tetris, il semble évident que la réponse est : « il n’y a pas de limites ». L’adolescent de 16 ans est en effet parvenu à dépasser le palier 255 en direct sur Twitch, un exploit surhumain réalisé sur une version « déboguée » du jeu. Jusque là, le record appartenait au jeune Blue Scuti qui était parvenu jusqu’au fameux palier 255… avant que ne se déclenche un killscreen.

Michael Artiaga (alias dogplayingtetris), deux fois champion du monde de Tetris et l’un des meilleurs joueurs de la scène compétitive depuis 6 ans, est donc parvenu à aller au delà du palier 255 et à revenir au tout début du jeu, un rollback qui lui a même permis de jouer encore pendant 40 minutes, les briques tombant alors de nouveau à une vitesse « normale ». Au final, le nouveau record de Tetris est de 4216 lignes effacées et 29,4 millions de points. Hallucinant, d’autant que des bugs étaient tout de même bien présents, obligeant Artiaga à multiplier les prouesses. Les techniques d’hypertapping et de rolling sont désormais des méthodes de contrôle incontournables sur la scène compétitive de Tetris, mais la vitesse des doigts du jeune joueur a tout de même de quoi surprendre même les plus habitués. Seul bémol, épuisé par son exploit, Michael Artiaga a déclaré qu’il ne voulait « plus jamais jouer à ce jeu ».