La NASA et SpaceX reportent le lancement de la mission Europa Clipper

Les amateurs d’espace et de missions scientifiques spatiales seront certainement déçus : la mission Europa Clipper de la NASA, dont l’objectif est d’explorer la lune Europe de Jupiter, a été retardée en raison de l’ouragan Milton qui menace la côte est de la Floride. Initialement prévu pour le 10 octobre, le lancement à bord d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX a été annulé par précaution. La NASA et SpaceX ont pris conjointement des mesures de sécurité pour protéger le personnel et la sonde, en attendant une nouvelle fenêtre de lancement (qui s’étend jusqu’au 6 novembre). Si le lancement se déroule sans encombres (ce qui est le plus probable au vu du taux de réussite de SpaceX), la sonde devrait atteindre Jupiter d’ici 2030.

Europa Clipper a pour objectif principal d’explorer l’océan sous la surface glacée d’Europe, et ce afin de déterminer si ce dernier pourrait abriter la vie. La mission utilisera neuf instruments scientifiques pour analyser la composition chimique et géologique de la lune, et identifier des sites potentiels pour des futures missions d’exploration. En étudiant la dynamique de la glace et les processus géologiques, la mission Europa Clipper permettra peut-être de mieux comprendre l’histoire et l’évolution de cette lune mystérieuse.