Après l’échec de Hitman 3 VR: Reloaded, XR Games licencie 86% de son personnel

XR Games, un studio VR basé à Leeds principalement connu pour des titres comme Hitman 3 VR : Reloaded et Zombieland VR : Headshot Fever, vient de licencier 86 % de son personnel, réduisant l’équipe à seulement 12 employés. Si l’on en croit l’ancienne directrice de production María Fernanda Díez Huerta, ces licenciements iraient bien au delà d’une simple restructuration et affecteraient des postes de toutes qualifications (art, programmation, assurance qualité, etc.). Aucune déclaration officielle n’a été (encore) faite par XR Games ou son CEO Bobby Thandi, et l’on ne connait pas les raisons de cette coupe sombre même s’il ne fait guère de doutes que la mauvaise réception de Hitman 3 VR : Reloaded, sorti dans un état lamentable sur Meta Quest, a dû fortement peser dans la décision.

Cette décision arrive à un moment compliqué pour le studio, ce dernier ayant deux projets de grande envergure en production : Zombie Army VR et Starship Troopers : Continuum (dont le développement serait terminé). Zombie Army VR fera t-il les frais de cette vague massive de licenciements ? On voit mal en tout cas comment une équipe d’à peine 12 personnes pourra maintenir à flot le projet.

XR Games n’est pas le seul studio VR confronté à de tels plans de licenciement. nDreams, Ready at Dawn de Meta et London Studio de PlayStation ont également réduit leurs effectifs plus tôt cette année.