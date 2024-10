Il y a trois ans, Disney a présenté une réplique stupéfiante d’un sabre laser Star Wars, dotée d’une lame lumineuse qui se rétracte entièrement dans le manche grâce à un dispositif breveté. Lanny Smoot, l’inventeur principal de ce sabre laser plus vrai que nature, avait récemment laissé entendre que Disney pourrait envisager de commercialiser ce produit. Lors de l’exposition des fans D23 de Disney, Smoot a ainsi suggéré que Josh D’Amaro, le responsable des parcs Disney, avait exprimé son intérêt pour transformer cette technologie avancée de sabre laser en quelque chose de plus accessible au grand public. Interrogé de nouveau à ce sujet par le site The Verge, Smoot a visiblement revu un peu sa position : « Je ne suis au courant de rien en cours, mais j’espère le voir se concrétiser à l’avenir. » Rien ne dit évidemment que cette déclaration ne soit pas un énième écran de fumée pour mieux cacher une énorme surprise (le vrai sabre laser « for the rest of us »), mais il est plus probable que le sabre-laser jouet hyper réaliste n’ait finalement été qu’évoqué par les dirigeants de la firme aux grandes oreilles.



Pour information, Lanny Smoot est le plus grand « inventeur » de Disney Imagineer, au point d’avoir été récemment intronisé au National Inventors Hall of Fame. Ce dernier a mis au point des technologies novatrices pour le cinéma, notamment le système de propulsion de BB-8 dans Star Wars : Le Réveil de la Force et le sol Holo Tile, qui évoque le Holodeck de Star Trek, ces deux appareils étant parfaitement fonctionnels (mieux que les effets spéciaux visuels, des effets réels). Le sabre laser rétractable original de Smoot n’ait jamais été utilisé que comme accessoire pour les parcs Disney, mais un autre sabre laser rétractable était tout de même prévu pour le marché du jouet. Initialement développé par Hasbro comme jouet officiel Star Wars, le Goliath Power Saber,a été mystérieusement abandonné en cours de développement, peut-être justement à cause du sabre laser breveté de Smoot.