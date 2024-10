Batman : un film serait en préparation avec deux super-méchants iconiques

Les succès du film Joker (plus d’un milliard de dollars au box-office) et de la série The Penguin donneraient-ils des idées à Warner ? Les méchants ont la cote, les super-méchants (ou super-vilains) encore plus, si bien que Warner aurait décidé de capitaliser à fond sur cette tendance. Si l’on en croit le très bien renseigné The Hollywood Reporter, un film avec deux super-méchants iconiques de l’univers Batman serait en cours de préparation. Ce film totalement inattendu (et pas encore officiellement annoncé) porterait sur Bane et Deathstroke, deux super-méchants parmi les plus populaires du lore de Batou.

Pour rappel, Bane est un vilain à la corpulence massive et doté d’une force surhumaine grâce à une drogue chimique très spéciale. Quant à Deathstroke, il s’agit d’un mercenaire impitoyable, une véritable machine de guerre surentrainée pour le combat. Toujours selon les informations de The Hollywood Reporter, le film n’en serait encore qu’aux toutes premières étapes de sa préparation, mais l’on sait tout de même que James Gunn et Peter Safran superviseraient le projet et étudieraient même déjà un scénario de Matthew Orton (Captain America 4 : Brave the New World). Vivement 2025 (ou 2026) pour en savoir plus…