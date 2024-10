Free Family : 9,99 euros/mois et par ligne, et l’internet mobile illimité

C’est peu dire que depuis son lancement en 2012, Free a su attirer et séduire ses abonnés Freebox avec des abonnements plancher et des remises attractives sur leurs forfaits mobiles. Aujourd’hui, avec l’introduction de Free Family, l’opérateur va encore plus loin en proposant des réductions toujours plus généreuses, soit ici jusqu’à 4 lignes mobiles à 9,99€/mois pendant un an sur le Forfait Free 5G !

La solution box + mobile avec internet illimité en 5G/4G la plus économique du marché

Concrètement, les abonnés Freebox peuvent bénéficier de 4 Forfaits Free 5G à seulement 9,99€/mois pendant la première année, puis à 15,99€/mois, permettant ainsi de réaliser jusqu’à 480€ d’économies la première année et 192€ par an par la suite. Free Family se positionne ainsi comme la solution box + mobile avec internet illimité en 5G/4G la plus économique du marché, ce qui n’est pas du luxe pour les familles en ces temps d’inflation galopante.

Mais Free ne s’arrête pas là ! Au delà de ces remises exceptionnelles, Free Family inclut le seul forfait mobile internet illimité sans engagement en France. Les abonnés profitent également du plus grand réseau mobile 5G de France, ainsi que d’avantages exclusifs comme l’application TV OQEE by Free et le service de streaming OQEE Ciné, offrant des centaines de chaînes en direct et en replay. Ce pack de services comprend aussi les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine ainsi que 35 Go/mois depuis plus de 110 destinations en 5G (ou 4G selon la destination), dont l’Europe, la Suisse, l’Australie, les Etats-Unis, le Canada, l’Indonésie, la Tunisie, etc.

Le nouveau forfait Free Family est disponible dès aujourd’hui pour tous les nouveaux abonnés Freebox ainsi que pour les abonnés existants sous certaines conditions, l’offre Free Family est accessible via le site free.fr, l’Espace Abonné Mobile, l’application Free, les 250 boutiques Free et par téléphone au 1044.