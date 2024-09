Un astronome amateur repère le vaisseau spatial ultra-secret Shenlong

Un astronome amateur autrichien du nom de Felix Schöfbänker est parvenu à photographier le Shenlong, un avion/vaisseau spatial chinois ultra-secret en mission classifiée en orbite terrestre. À l’aide de son télescope, Schöfbänker a capturé des images inédites de cet appareil qui a été lancé en décembre 2023 pour sa troisième mission.

Bien que floues, ces images révèlent des structures inconnues à l’arrière de l’engin, potentiellement des panneaux solaires ou une antenne, et dans tous les cas des caractéristiques non confirmées jusqu’à présent. Le Shenlong mesure environ 10 mètres et est similaire à l’avion spatial américain X-37B, ce dernier étant conçu pour des missions prolongées sans équipage.

Le Shenlong, tout comme encore le X-37B, est un appareil réutilisable capable de retourner sur Terre après des missions complexes en orbite. Depuis son lancement, il a déjà libéré sept objets inconnus dans l’espace, alimentant les spéculations les plus folles sur leurs fonctions exactes. Schöfbänker a également observé un changement d’altitude de l’appareil, qui s’est repositionné à environ 350 kilomètres de la Terre, suggérant une nouvelle phase de la mission. Bien que les détails exacts de la mission restent confidentiels, ce type d’observations fournit au moins quelques informations sur l’un des appareils spatiaux les plus avancés que la Chine ait jamais fabriqués.