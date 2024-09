Microsoft est placé sous surveillance renforcée pour sa position dominante en Allemagne

Le gendarme allemand de la concurrence a placé Microsoft sous surveillance renforcée en raison de sa position dominante sur le marché, après d’autres géants de la tech.

Microsoft est dans le viseur de l’Allemagne

L’Office fédéral des cartels (Bundeskartellamt), agissant en vertu d’une loi allemande de 2021 étendant ses pouvoirs face aux poids lourds du Net, a déclaré que Microsoft « est une entreprise d’importance majeure sur le marché, affectant la concurrence de manière significative », selon un communiqué. Cela signifie que l’autorité antitrust peut interdire au groupe « les pratiques nuisant à la concurrence » du fait de son influence.

Après s’être intéressé depuis le printemps 2023 au cas Microsoft, il ressort que « les nombreux produits » du groupe derrière Windows « sont omniprésents dans les entreprises, les administrations et les foyers », a commenté le président de l’organisme, Andreas Mundt.

Microsoft domine de longue date le marché avec Windows, auquel s’ajoutent les applications Office et d’autres logiciels interconnectés, particulièrement présents dans les entreprises, est-il ajouté. Le système Microsoft est ainsi « plus intégré que jamais grâce au cloud et à l’intelligence artificielle », selon Andreas Mundt.

Microsoft réussit à pénétrer rapidement de nouveaux marchés et à y établir des positions dominantes, comme avec la messagerie Teams, sa console Xbox et le réseau professionnel LinkedIn, tout en intégrant des solutions d’IA, notamment grâce à sa collaboration avec OpenAI, créateur de ChatGPT, sur sa plateforme Azure. « Notre décision s’applique à Microsoft dans son ensemble, pas seulement à certains services ou produits spécifiques », précise Andreas Mundt.

Microsoft est sous surveillance renforcée par l’autorité de régulation, mais aucune décision n’a encore été prise par l’Office concernant le lancement d’enquêtes spécifiques sur ses pratiques. C’est le cas en revanche pour certaines pratiques d’autres grandes entreprises de la tech, comme Alphabet/Google, Meta/Facebook, Amazon et Apple, qui sont déjà reconnues par l’Office comme dominantes sur leurs marchés. Apple a contesté ces décisions devant la Cour fédérale d’Allemagne.