Maggie Smith, professeur Minerva McGonagall dans Harry Potter, est décédée à 89 ans

Le monde vient de faire ses adieux à une véritable icône de la culture geek : l’actrice britannique Maggie Smith, principalement connu du grand public pour son rôle du professeur Minerva McGonagall dans les films Harry Potter, est décédée à l’âge de 89 ans. « C’était une personne très réservée, elle était entourée de ses amis et de sa famille à la fin de sa vie. Elle laisse derrière elle deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur mère et grand-mère extraordinaires. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le merveilleux personnel de l’hôpital Chelsea and Westminster pour leurs soins et leur gentillesse sans faille pendant ses derniers jours », ont écrit ses fils Chris Larkin et Toby Stephens.

Outre son rôle iconique dans Harry Potter, Maggie Smith avait aussi marqué les esprits pour son interprétation de la comtesse douairière dans la série Downton Abbey. La jeune génération ne doit pas non plus savoir que l’actrice a remporté 2 oscars, un pour son rôle dans « Les Belles Années de miss Brodie » en 1970 et un second pour « California Hôtel » en 1979. Maggie Smith a également remporté trois Golden Globes, six British Academy Film Award (BAFTA), trois Emmy Awards et un Tony Award, tous ces trophées venant surligner une carrière brillante et longue (70 ans !). Piertotum Locomotor !