Arm aussi veut racheter la division produits d’Intel… et Intel ne veut rien savoir

En mauvaise posture face à la concurrence très agressive d’AMD et Qualcomm, Intel occupe désormais la place peu enviable d’une société tout juste bonne à être rachetée. Qualcomm envisagerait sérieusement un rachat, et si l’on en croit Bloomberg, il en serait de même pour Arm. La firme britannique serait intéressée par la division produits d’Intel, allant même jusqu’à faire une offre au fondeur américain, offre qui aurait été rejetée aussi sec. Pour Arm, spécialisé dans les architectures de puces pour smartphone, le rachat d’Intel serait sans doute un bon moyen de diversifier ses activités après déjà une incursion (réussie) sur le marché du PC et des serveurs. Dans l’immédiat, Intel ne semble pas (encore) dans une situation si désespérée que l’option du rachat apparaisse absolument vitale.

Le géant américain a toutefois du pain sur la planche pour éviter de devoir éconduire de futurs acheteurs : outre des licenciements massifs, Intel a prévu de restructurer profondément sa division de fonderie de puces. Les annonces très « volontaristes » d’Intel suivent généralement la publication de résultats décevant, ce qui explique sans doute pourquoi ces dernières ne parviennent pas à convaincre les investisseurs : le cours de bourse d’Intel a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l’année.