Sinners : le film de vampires revu et corrigé par le réalisateur de Creed et Black Panther

C’est peu dire que le premier trailer de Sinners, le dernier film de Ryan Coogler, génère un buzz important depuis sa diffusion il y a quelques heures sur YouTube. Thématique « vampires » dans un film d’époque, mise en scène à priori aussi « punchy » que léchée, casting trois étoiles, sans oublier Michael B. Jordan, littéralement habité sur les quelques scènes visibles dans le trailer, tout est là pour susciter l’intérêt des amateurs du genre. Pour rappel, B. Jordan a déjà travaillé avec Ryan Coogler sur les films Fruitvale Station, Creed et Black Panther.

Sinners raconte l’histoire de jumeaux (tous deux interprétés par Michael B. Jordan) tentant de fuir leur passé trouble en retournant dans leur ville natale. Ces derniers font alors face à une force encore plus meurtrière qu’ils ne l’auraient jamais imaginé. Outre Jordan, le casting comprend Delroy Lindo ainsi que Wunmi Mosaku (Deadpool et Wolverine), Jayme Lawson (Le Pingouin), Hailee Steinfeld (Spider-Man : Beyond the Spider-Verse), Jack O’Connell, Omar Benson Miller, Li Jun Li, Lola Kirke et d’autres encore. Sinners sortira en salles le 7 mars 2025 (et quelques mois plus tard sur Max… mais pas en France à cause de la chronologie des médias).