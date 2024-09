James Webb découvre un superbe anneau d’Einstein

L’évolution des technologies astronomiques ne cesse de donner raison aux calculs et prévisions d’Einstein. Le télescope spatial Hubble a ainsi récemment capturé l’image d’un « anneau d’Einstein » extrêmement éloigné (baptisé sobrement HerS J020941.1+001557), causé par la déviation de la lumière d’une galaxie située à 19,5 milliards d’années-lumière de la Terre. Cet effet est produit par une galaxie massive plus proche qui courbe l’espace-temps, déviant ainsi la lumière pour former un cercle lumineux. Une autre galaxie non impliquée s’aligne également sur le pourtour de cet anneau, ajoutant une touche esthétique à cette « bague cosmique ».

La lumière visible de cet anneau semble plus ancienne que l’univers lui-même en raison de l’expansion cosmique. En réalité, la lumière émise par la galaxie source trouve son point d’origine à une distance plus proche, il y a environ 11,2 milliards d’années. Les anneaux d’Einstein permettent aux scientifiques d’étudier la masse des galaxies du premier plan et de mieux comprendre la matière noire, aussi invisible qu’extrêmement influente dans l’univers. Le puissant James Webb devrait probablement découvrir de nouveaux anneaux, et ainsi aider les scientifiques à résoudre les mystères de la fameuse matière noire.