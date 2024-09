Shine 2.0 : l’éolienne portable idéale pour recharge son smartphone ou son notebook

La Shine 2.0 d’Aurea Technologies est une éolienne portable conçue pour générer de l’électricité avec des vents allant de 13 à 45 km/h, offrant ainsi une alternative aux panneaux solaires, et capable donc de fonctionner de jour comme de nuit (tant qu’il y a au moins une brise). L’éolienne se plie en un paquet compact d’1,4 kilo, facile à donc transporter dans un sac à dos. La Shine 2.0 peut produire jusqu’à 50W d’énergie, ce qui est normalement suffisant pour recharger un ordinateur portable en deux heures. L’engin est disponible en précommande via Kickstarter, les premiers contributeurs bénéficiant d’une réduction sur son prix de vente initial de 571 dollars.



La Shine 2.0 comprend un second port USB-C dédié à la charge rapide, un support optionnel d’1,8 mètre pour un meilleur accès au vent, ainsi bien sûr qu’une application mobile connectée via Bluetooth permettant de surveiller à distance les vitesses de vent et la production d’énergie. Bien que les performances de la Shine 2.0 dépendent essentiellement des conditions météorologiques, l’appareil semble presque idéal pour les campeurs, les amateurs de sorties en van et aussi les personnes confrontées à des pannes de courant.

Les premières livraisons sont attendues dans le courant du mois d’avril 2025.