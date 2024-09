Star Wars Jedi : un troisième jeu est en développement

Electronic Arts vient de confirmer le développement du troisième et dernier volet de la saga Star Wars Jedi, toujours centré sur le personnage de Cal Kestis. Après le succès de Star Wars Jedi Fallen Order en 2019 et de sa suite Star Wars Jedi Survivor en 2022, Respawn Entertainment est de nouveau à l’œuvre pour conclure cette trilogie (pour l’instant d’une qualité globale très satisfaisante). Cette annonce fait suite à une déclaration de l’acteur Cameron Monaghan, qui avait déjà révélé le projet en 2023. Peu d’informations sont disponibles pour le moment, et il faudra sans doute patienter quelques années de plus avant la sortie de ce nouveau jeu qui s’annonce forcément très attendu par les nombreux fans de la franchise.

Outre cette annonce, EA confirme que les deux premiers opus de la franchise ont été un énorme succès, plus de 40 millions de joueurs ayant rejoint les aventures de Cal Kestis. Ubisoft aura sans doute fort à faire pour approcher de tels chiffres avec son récent Star Wars : Outlaws dont l’accueil a été nettement plus mitigé. Et malheureusement, ce n’était pas vraiment une surprise d’agissant d’un éditeur qui peine à se renouveler.