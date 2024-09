SpaceX pourrait recevoir une amende de 633 000 dollars pour le non-respect de la réglementation

Elon Musk se plaignait il y a peu des lenteurs administratives de la Federal Aviation Administration (FAA), et l’agence a répondu à ces critiques à sa façon : SpaceX pourrait en effet écoper d’une amende de 633 009 dollars de la part de la FAA pour avoir enfreint certaines réglementations lors de deux lancements de fusées Falcon 9 en juin et juillet 2023. La FAA affirme que SpaceX n’a pas respecté certaines procédures spécifiques : salle de contrôle non approuvée, absence de certaines vérification à quelques heures d’un lancement, les griefs sont sérieux..

Cette amende intervient alors que SpaceX a récemment critiqué les réglementations encadrant les vols, affirmant que ces dernières retardaient le prochain vol d’essai de son véhicule Starship. SpaceX déclarait aussi que les réglementations environnementales américaines n’étaient pas à l’origine des retards tout en réfutant les affirmations selon lesquelles l’entreprise opérerait sans respecter les lois environnementales en vigueur. La FAA de son côté a annoncé qu’elle mènerait un examen plus approfondi du prochain lancement de Starship en raison des modifications apportées par SpaceX et des nouvelles données sur l’impact environnemental.

Cette amende est la seconde du genre pour SpaceX, qui avait déjà dû s’acquitter d’une douloureuse de 175 000 dollars au mois de février 2023 pour ne pas avoir soumis les données de pré-lancement d’une mission Starlink.