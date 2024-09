Starship : SpaceX déplore les lenteurs administratives qui retardent le prochain vol d’essai du lanceur

SpaceX vient de nouveau de lancer ses piques contre la FAA, appelant à une accélération des processus d’obtention de licences de lancement, l’argument étant que cette rapidité de réaction est essentielle pour maintenir la position de leader des États-Unis dans la course spatiale mondiale. L’entreprise cible spécifiquement les longues modifications nécessaires pour ses vols d’essai de Starship, qui nécessitent la mise à jour de la licence de lancement de la Federal Aviation Administration (FAA), sans oublier de longues procédures pour satisfaire aux exigences environnementales. Bien que SpaceX soit prêt depuis le mois d’août pour le cinquième vol d’essai du Starship, le lancement a été reporté en novembre pour garantir l’approbation de la prochaine licence de lancement.

« Il est compréhensible qu’une opération aussi unique nécessite plus de temps pour être analysée du point de vue des licences », déclare la société dans un billet de blog. « Malheureusement, au lieu de concentrer les ressources sur une analyse critique de la sécurité et de collaborer sur des garanties rationnelles pour protéger à la fois le public et l’environnement, le processus d’autorisation a été maintes fois déraillé par des problèmes allant du futile au manifestement absurde. »

Le prochain vol du Starship a un objectif ambitieux : attraper le booster Super Heavy en plein vol à l’aide de bras mécaniques (lors de l’atterrissage), ce qui serait une première dans l’histoire de l’astronautique. Bien que SpaceX ait de l’expérience dans l’atterrissage de boosters Falcon 9 plus petits, la manœuvre consistant à attraper le Super Heavy représente un niveau de complexité inédit, nécessitant notamment une infrastructure unique d’une grande précision mécanique.