La firme chinoise Asgard dévoile la première mémoire DDR5 fonctionnant à 9 600 MHz

La mémoire DDR5 est arrivée sur le marché grand public en 2021 avec les processeurs Intel de 12e génération Alder Lake, et a été adoptée plus largement en 2022 avec la plateforme Zen 4 d’AMD. Initialement, la DDR5 était (très) chère, difficile à trouver et seulement légèrement plus rapide que la DDR4. A partir de 2024 cependant, la DDR5 a commencé à nettement surpasser la DDR4 en termes de vitesse. Un nouveau cap vient d’être franchi qui illustre cette supériorité du DDR5 avec l’annonce par Asgard, une entreprise chinoise, de la première mémoire DDR5 au monde fonctionnant à 9 600 MHz, ce qui marque un réel tournant dans les technologies de mémoire.

Cette nouvelle mémoire DDR5-9600 de marque « Thor » utilise un « clock driver » pour maintenir des performances stables à haute fréquence, aidée par les modules binned de SK Hynix. Pour atteindre cette vitesse, seuls les chipsets Intel avec XMP doivent être utilisés, car la technologie EXPO d’AMD ne prend pas encore en charge l’overclocking pour ce type de mémoire. Alors que les kits de mémoire DDR5 actuels fonctionnent généralement à 6 000 MHz, les plateformes de prochaine génération devraient donc atteindre des vitesses bien plus élevées, sachant que les cartes mères Intel Z890 peuvent potentiellement dépasser les 9 000 MHz. Asgard a également annoncé qu’elle développait des modules mémoire de 10 000 MHz. Demain dans vos PC gaming…