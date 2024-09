1984 : Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, plaide pour un monde constamment surveillé par les IA

Le dérapage de l’IA vers le tout sécuritaire n’aura pas tardé à pointer le bout de son nez : le cofondateur d’Oracle Larry Ellison (actuellement président exécutif et directeur de la technologie), a profité d’une réunion financière de son entreprise pour partager avec les investisseurs sa vision « utopique » du monde de demain. Et dans cet univers parfait, les IA seront absolument partout, équiperont des caméras elles aussi placées dans tous les recoins, et elles nous surveilleront en permanence.

Oracle’s Larry Ellison says a surveillance system of police body cams, cameras on cars and autonomous drones, all monitored by AI, will constantly record and report on police and citizens, leading everyone to be on their best behavior pic.twitter.com/RAq5XGaNmZ — Tsarathustra (@tsarnick) September 15, 2024

Ce qui pour certains apparaitra certainement comme la projection d’un futur dystopique et cauchemardesque est au contraire pour Ellison la promesse d’un avenir radieux : « Les citoyens adopteront un comportement exemplaire parce que nous enregistrons et signalons constamment tout ce qui se passe », a ainsi déclaré Ellison, qui au passage vante les mérites d’une police elle aussi pilotée par l’IA : »Nous allons avoir une supervision. Chaque policier sera supervisé en permanence, et s’il y a un problème, l’IA le signalera à la personne appropriée. » Ellison prévoit en outre que les drones pilotés par l’IA remplaceraient les véhicules de police lors des poursuites. Est-ce aussi le drone qui arrêtera le véhicule et passera les menottes aux « gredins » ? Ellison ne va pas plus loin dans sa prévision.

Evidemment, on pourrait légitimement se poser la question de savoir comment l’IA détectera les comportements problématiques ou en passe de l’être (les nouveaux Précogs ?) et s’il n’y a pas un énorme risque de boulettes, mais les tenants de cette révolutions technologique répondront alors sans doute qu’on ne fait pas d’omelettes sans casser quelques oeufs.