Annapurna Interactive : la totalité du staff démissionne

Annapurna Interactive, un éditeur connu pour nombre de succès indépendants comme Stray, Outer Wilds et What Remains of Edith Finch, vient de subir un choc majeur avec la démission de l’intégralité de son personnel. Cette démission massive est survenue après que l’équipe n’a pas réussi à convaincre Megan Ellison, la propriétaire d’Annapurna, de permettre à la division jeux vidéo de se séparer du groupe en une entreprise indépendante. L’ancien président Nathan Gary et d’autres membres du personnel ont confirmé que les 25 membres de l’équipe ont quitté leurs postes, ajoutant qu’il s’agissait d’une décision difficile.

Malgré cette démission collective, les jeux et projets existants d’Annapurna Interactive resteront sous l’égide de la société, comme l’a confirmé un porte-parole d’Annapurna. La société prévoit d’intégrer ses activités de jeux vidéo avec ses autres divisions, telles que le cinéma, la télévision et le théâtre. Hector Sanchez, cofondateur d’Annapurna Interactive, a récemment pris le poste de président de l’interactivité et des nouveaux médias chez Annapurna, ce qui indiquait déjà un changement stratégique important pour l’entreprise.

Annapurna a élargi ses ambitions à la fois dans le domaine des jeux vidéo et du cinéma. L’éditeur a commencé à développer ses propres jeux en 2020 et a lancé une division d’animation en 2022, avant d’annoncer un film basé sur le jeu indé Stray. Cette année, Annapurna Interactive a publié Lorelei and the Laser Eyes et Open Roads, et des titres à venir comme Blade Runner 2033: Labyrinth, Ghost Bike et Wanderstop sont en cours de développement.