Elon Musk tacle un projet de loi australien contre la désinformation sur les réseaux sociaux

Le DSA européen semble faire des petits : le gouvernement australien a décidé de faire voter un projet de loi contre la diffusion de la désinformation en ligne, le texte prévoyant des amendes pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires pour les entreprises qui refuseraient de se plier aux nouvelles règles.

Sans surprise, Elon Musk, propriétaire de X, a vertement taclé cette proposition de loi avec toute la finesse qui le caractérise : sur son compte X, l’entrepreneur a carrément qualifié les législateurs australiens de « fascistes ». Libertarien assumé et partisan d’un réseau social sans aucune forme de contrôle (au nom de la liberté absolue d’expression), Elon Musk se heurte de plein fouet aux volontés législatives de l’Europe et de bien d’autres pays, plusieurs études ayant démontré que les fakes news et les thèses complotistes pullulent littéralement sur les réseau sociaux, le risque étant que ce matraquage d’éléments absurdes ne finisse par influencer les opinions publiques.

Face à ce front anti-fake news, Elon Musk semble vouloir suivre une voie frondeuse… qui pourrait coûter très cher à X en cas de manquement aux différents cadres réglementaires qui se mettent en place un peu partout dans le monde. Les peines encourues consistent généralement en des amendes équivalant à plusieurs points de pourcentage du chiffre d’affaires, de quoi mettre n’importe quel réseau social à terre.