Polaris Dawn : Jared Isaacman et Sarah Gillis ont réalisé la première sortie spatiale privée de l’histoire

C’est un jour historique pour l’aérospatiale : Jared Isaacman et Sarah Gillis, deux des quatre membres de la mission Polaris Dawn, ont réalisé il y a quelques heures la première sortie extravéhiculaire privée de l’histoire. L’évènement, retransmis en direct, s’est déroulé à une altitude de 700 km au-dessus de la Terre. Outre cette grande première, l’objectif de la mission consistait à tester les premières combinaisons spatiales de SpaceX spécialement conçues pour le vide spatial. Chaque astronaute est sorti du vaisseau pendant une dizaine de minutes, s’aidant d’une structure appelée Skywalker pour se déplacer.

La séquence de sortie démarre à 1h58 minutes sur la vidéo

Cette mission marque une étape importante dans l’exploration spatiale commerciale, toutes les sorties spatiales précédentes ayant été effectuées par des astronautes professionnels. Jared Isaacman ainsi que les autres membres de l’équipage (dont Scott Poteet et Anna Menon), ont suivi plus de deux ans de formation pour préparer cette mission.Désormais, de simples « civils » peuvent opérer dans l’espace sans avoir subi le long entrainement des astronanutes américain. Pour rappel, la mission Polaris Dawn a été en grande partie financée par SpaceX et Isaacman.