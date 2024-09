Le Japon va fabriquer le premier supercalculateur de classe zêta, le plus puissant au monde

Le Japon se prépare à fabriquer le premier supercalculateur de classe zêta, une machine dont la puissance de calcul sera mille fois supérieure à celle des supercalculateurs actuels. Dit autrement, ce supercomputer devrait calculer en zêtaFLOPS, dont l’unité représente 1021 flops. Ce projet ambitieux, baptisé Fugaku Next, permettra au Japon de maintenir sa position de leader dans le domaine du calcul haute performance. Grâce à sa puissance et sa précision de calcul phénoménale, ce supercalculateur zêta devrait révolutionner de nombreux secteurs comme la recherche scientifique, l’industrie et bien sûr l’intelligence artificielle. L’IAG (Intelligence artificielle générale), naitra t-elle sur ce genre de machine ? Tous les fantasmes technologiques semblent en tout cas à portée de main…

La construction d’un tel supercalculateur représente toutefois un défi technique majeur, notamment en matière de refroidissement et d’alimentation électrique. Le coût du projet, estimé à plusieurs milliards de dollars, est évidemment très élevé, mais les avancées envisagées devraient rapidement compenser cet investissement. Le Fugaku Next pourrait être fonctionnel dès 2025, et l’on peut parier que ce dernier va relancer de plus belle la course mondiale à la puissance de calcul. D’ailleurs, les États-Unis et la Chine travaillent déjà sur des projets similaires.