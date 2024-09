L’Australie veut que l’âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux soit entre 14 et 16 ans

L’Australie va fixer entre 14 et 16 ans l’âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux, selon un projet de loi destiné à devenir effectif cette année, a annoncé le Premier ministre Anthony Albanese. Il dit qu’il préférerait voir les jeunes « sur les terrains » de jeu plutôt que sur leurs écrans.

Qualifiant ces sites de « fléau » pour les jeunes, le Premier ministre australien a affirmé que la loi fédérale instaurant cette limite serait appliquée en 2024, précisant que l’âge minimal pour se connecter à Facebook, Instagram et TikTok devait être fixé entre 14 et 16 ans. Un test de vérification d’âge à la connexion va être mené dans les prochains mois avant que le texte n’entre en vigueur, a ajouté Anthony Albanese.

« Je veux voir les enfants loin de leurs écrans et (plutôt) sur les terrains de foot, dans les piscines et sur les courts de tennis », a lancé le Premier ministre. « Nous voulons qu’ils aient de vraies expériences avec de vraies gens parce que nous savons que les réseaux sociaux font du mal à la société », a-t-il encore dit sur la chaîne nationale ABC.

Des analystes trouvent cela imprudent

Les analystes estiment cependant qu’une limite d’âge n’aidera pas les jeunes socialement en difficulté. Pour Daniel Angus, professeur à l’université de Technologie du Queensland, le plan gouvernemental est « imprudent » et « irréfléchi » car il intervient avant même le rapport final d’une enquête parlementaire sur les effets des réseaux sociaux sur la société australienne.

Ce projet « sape l’enquête et les principes de la démocratie délibérative et menace de causer de sérieux torts en excluant les jeunes d’une participation importante et saine au monde numérique », poursuit l’expert, qui dirige le pôle de recherche de l’université sur les médias numériques. La loi pourrait rediriger quantité d’enfants vers « des espaces en ligne de moindre qualité » en « supprimant d’importants moyens de connexion sociale », déplore-t-il encore.

Le Premier ministre australien soutient de son côté que les parents attendent une réponse au harcèlement en ligne et une manière de contrôler l’accès aux contenus dangereux publiés sur les réseaux sociaux.

En France, Emmanuel Macron s’est dit au mois de juin pour une interdiction du téléphone portable avant 11 ans et des réseaux sociaux avant 15 ans.