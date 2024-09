James Earl Jones, la voix de Dark Vador, est mort : George Lucas lui rend hommage

James Earl Jones, qui n’est autre que la voix de Dark Vador en anglais dans Star Wars, est mort à 93 ans. L’acteur américain a également été la voix originale de Mufasa dans Le Roi Lion. Il est aussi connu pour d’autres rôles, comme pour le film Jusqu’au bout du rêve avec Kevin Costner. Il a accumulé près de 200 rôles au cours de ses 60 ans de carrière.

George Lucas, le créateur de Star Wars et fondateur de Lucasfilm, a tenu à rendre hommage à James Earl Jones à la suite de son décès :

James était un acteur incroyable, une voix unique tant dans l’art que dans l’esprit. Pendant près d’un demi-siècle, il a été Dark Vador, mais le secret de tout cela, c’est qu’il était un être humain magnifique. Il a donné de la profondeur, de la sincérité et du sens à tous ses rôles, dont le plus important était celui de mari dévoué de la regrettée Ceci et de père de Flynn. James manquera à beaucoup d’entre nous, amis comme fans.

Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, rend à son tour hommage :

James Earl Jones est l’un des acteurs les plus polyvalents et les plus talentueux de notre époque, avec une œuvre emblématique au cinéma, sur scène et à la télévision. Le baryton menaçant qu’il a donné à Dark Vador sera à jamais adoré par les fans et considéré comme l’une des plus grandes performances de méchant au cinéma. Sa présence imposante à l’écran et sa personnalité chaleureuse en dehors de l’écran nous manqueront énormément.