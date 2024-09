Meta Quest 3S : la première image vraiment officielle

Les leakers avaient donc fait du bon travail : un rendu « officiel » du Meta Quest 3S vient d’être déniché dans les fichiers de l’application Quest Link pour PC. Ce rendu s’avère strictement identique aux images qui circulaient depuis quelques semaines, ce qui prouve que les « fuites » en interne sont très loin d’être colmatées chez Meta (si tant est que le fabricant n’ait pas souhaité alimenter le buzz de cette façon). Le design de l’appareil rappelle évidemment beaucoup celui du Quest 3, mais la façade avant semble ici presque totalement plate et les caméras disposées en triplettes sont bien plus visibles et placées en bas et sur les côtés. On distingue aussi le gros bouton d’activation sous le casque ainsi que la barre de volume.

Pour le reste, il faut sen remettre une nouvelle fois aux rumeurs : les deux écrans du Meta Quest 3S seraient un peu moins définis, les lentilles Pancake laisseraient la place aux classiques lentilles de Fresnel et l’appareil devait se contenter de 64 Go de capacité de stockage dans sa version de base. Le Meta Quest 3S pourrait aussi être commercialisé sans manettes par défaut, le casque prenant en charge la reconnaissance des mouvements des mains pour l’interface et les contrôles dans les applications. De quoi sans doute faire baisser la note aux alentours des 300-350 dollars. L’appareil devrait être présenté officiellement le 25 septembre prochain lors de la conférence Connect de Meta.