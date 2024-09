Q Energy achève la construction de la plus grande ferme solaire flottante d’Europe

Q Energy, la société d’énergie renouvelable basée à Berlin, a obtenu un financement de 50 millions d’euros pour achever la plus grande ferme solaire flottante d’Europe, située dans la région de la Haute-Marne en France. Opérationnelle l’année prochaine, cette ferme de 73 MW et composée de 134 649 panneaux solaires flottants fournira de l’électricité à environ 37 000 personnes. Comme leur nom l’indique, les fermes solaires flottantes, ou « floatovoltaïques », fonctionnent de manière similaire aux fermes solaires terrestres mais sont tout « simplement » installées sur l’eau, ce qui offre certains avantages tels que la réduction de l’évaporation et une meilleure efficacité des panneaux grâce à l’effet de refroidissement de l’eau.

Bien que les floatovoltaïques représentent actuellement une petite part de l’énergie solaire mondiale, leur capacité a considérablement augmenté, la valeur de marché de ce nouveau segment devant atteindre 54 milliards de dollars d’ici 2032. Les panneaux solaires flottants offrent aussi une solution pour les pays à faible surface disponible. On note que l’Europe connaît une expansion rapide dans ce domaine, les Pays-Bas abritant le plus grand parc solaire flottant du continent (capacité de 27,4 MW). Q Energy n’est bien sûr pas la seule société à travailler sur le segment du floatovoltaïque, si bien que le record détenu par la ferme de 73 MW de la Haute-Marne pourrait bien ne pas tenir très longtemps…