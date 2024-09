Free baisse le prix de sa Freebox Révolution Light pour la rentrée

Free modifie de temps en temps les prix pour ses offres mobiles, mais rarement pour ses offres fixes. Et pourtant, c’est le cas aujourd’hui avec la Freebox Révolution Light qui voit son tarif baisser grâce une « Série spéciale ».

Jusqu’à présent, Free proposait la Freebox Révolution Light à 29,99€/mois. Maintenant, à l’occasion de la rentrée, le fournisseur d’accès rend disponible sa Freebox Révolution Light à 24,99€/mois, soit cinq euros de moins. Mais il y a un élément important à prendre en compte : la baisse de prix n’est valable que pendant un an. Au-delà, on revient sur le tarif de 29,99€/mois. Aussi, les frais de mise en service et de résiliation sont de 49€ chacun.

Il n’y a pas d’engagement sur l’offre, il est donc tout à fait possible de s’abonner un an à 24,99€/mois puis partir chez un autre opérateur pour avoir une offre plus intéressante sur le point tarifaire.

La Freebox Révolution Light existe depuis janvier. Côté Internet, on retrouve une compatibilité ADSL2/VDSL/fibre avec la possibilité d’avoir jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement (download) et 600 Mb/s en envoi (upload). Ce débit devrait donc être suffisant pour beaucoup de personnes. À noter qu’il est possible d’avoir des répéteurs Wi-Fi que Free facture 20€ l’unité.

Il y a également 230 chaînes de télévision incluses. Aussi, les appels sont en illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, mais pas vers les mobiles. Il est toutefois possible de prendre cette option, le coût est de 2,99€/mois.

L’offre avec la Freebox Révolution Light à 24,99€/mois pendant un an est disponible maintenant sur le site de Free.